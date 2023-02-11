大陸偵察用高空氣球飛入美國領土引發外交風波，美國已經派戰機將其擊落。美國商務部周五（10日）宣布對6家大陸實體實施新一輪制裁，指控其支持大陸偵查氣球項目，包括氣球和相關零組件。

遭制裁的6家實體分別為5家企業和1家研究機構，包括北京南江空天科技股份有限公司、東莞凌空遙感科技有限公司、廣州天海翔航空科技有限公司、山西鷹門航空科技集團有限公司、鷹門航空科技集團有限公司和中國電子科技集團第四十八研究所。

CNBC報導，美方指控這些實體威脅美國國家安全，將其列入不斷增加陸企的貿易黑名單中。

負責工業和安全的商務部副部長埃斯特維茲（Alan Estevez）表示，大陸高空氣球侵犯美國主權，並威脅美國國安，而今天的行動清楚表明，試圖危害美國安全和主權將無法獲得美國技術。

美國上周擊落一個大陸偵察高空氣球後，日前又在阿拉斯加上空擊落一個高空物體，但白宮並未將後者與大陸氣球做連結。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，「我們稱這是一個『物體』，這是目前最適當的形容」，並強調尚未釐清是來自哪個國家或組織。

大陸外交部多次強調是民用無人飛艇，且誤入美國領空是意外偶發事件，指控美國使用武力反應過度，違反國際慣例。而拜登則反控此事件違反國際法，更表示一旦進入美國領空，就任由美方處置。