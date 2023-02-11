超級籃球聯賽（SBL）11日比賽場邊突然看到一個好久不見的身影，那就是台銀老將「喇叭」張博勝，他在今天正式宣告傷癒復出，重新穿上台銀球衣延續籃球生涯，實在很難想像他曾一度整個人癱在床上無法起身，但他偏偏用過人的毅力重新回到了最愛的球場，距離他上次在SBL出賽，已經睽違整整645天了。

從第4季就展開SBL生涯的張博勝，不僅是SBL「三千分先生」之一，也曾入選第18季年度第一隊，他直到2019年才獲選中華隊國手，更被譽為中華隊「最老菜鳥」，沒想到第19季開打前的澎湖熱身賽過後發生的狀況，竟然成為他最不要想到的痛苦回憶。

因為張博勝當時才從澎湖回到台北家中，突然有天練完球隔天起床就感覺背部激烈疼痛，讓他痛到根本無法起身，接受醫生檢查也找不到真正病因，讓他有段時間整天只能躺在家裡，第19季SBL也整季沒打，後來總算找出病因，更接受開刀治療，直到今天才宣告傷癒復出。

「正式名稱是脊椎滑脫並椎弓斷裂，當時我從澎湖回來，突然有次練球過後感覺腰怪怪的，隔天突然就沒辦法起床，只能叫救護車送到醫院，」張博勝說，「一開始以為只是舊傷復發，只要休一、兩個月，沒想到那麼嚴重，甚至萌生直接退休的念頭。」

張博勝形容當時整整3個月時間幾乎都躺床上，直到去年3月8日才開刀治療，「其實我算是好運了，通常這種傷勢術後都至少要1年，我不到1年就回到場上，儘管我才恢復6成，但我相信接下來可以越來越好，努力把握我在場上的剩餘時間。」

上次張博勝出賽是在2021年5月8日，如今隔了快兩年時間再次上場，他替補打了5分24秒，沒有得分，只拿2籃板、1助攻，且有2失誤，台銀今天最後以84比87不敵裕隆，「這是我本來就跟教練團設定好的上場時間，一開始不可打那麼久。」

「畢竟我那麼久沒有上場打球了，如今還需多點時間找回狀態，我在球隊的角色也不同了，現在還是輔佐學弟為主，做好經驗傳承，但還能繼續打球，我就很開心了，得失心也沒那麼重。」張博勝說，「我想因傷倒下退役並非最好結局，我還是希望可以在場上披著球衣退役。」