隨著2024總統大選腳步逼近，藍、綠陣營候選人的話題都浮出檯面，民進黨方面外界多看好由副總統賴清德出戰；而新北市長侯友宜目前因為民調居高不下，是藍營挑戰大位的強力人選。國民黨台北市議員徐巧芯今（11）日就爆料，民進黨2024為了打落跑議題，要求黨內台中市議員不得轉戰立委。

徐巧芯在節目《張雅婷辣晚報》中提到，「民進黨這次在台中，他們已經跟議員講說，全部不能選立委，不能往上選，因為2024他們全部要拿這個東西去打侯友宜。」她接著提到，儘管2022有不少民進黨立委轉戰地方縣市長選舉，但在2024年總統大選，賴清德沒有這個問題。

不過對於民進黨的規劃，徐巧芯分析，綠營不讓有實力的議員去選立委，這樣子實質上是降低他們自己的戰力，但這也符合她說的「侯穩」，正因為侯友宜難打，民進黨才想出這戰術。

至於侯友宜現在接觸民調公司，徐巧芯也坦言，侯本身也擔心，民進黨的「落跑說法」會不會在中南部的選民間發酵，但其實這做個民調就知道了，且每一個縣市政府都有跟民調公司接觸，關係都不錯。她也提到，儘管現在外傳藍營總統候選人很多，但侯友宜對當副手沒興趣，朱立倫如果心中想提名侯，那就不要父子騎驢，「要往心中的答案去規劃」。