到夜店喝酒、玩HIGH了，互不認識的台中26歲劉姓男子與20歲蔡姓女子，竟在眾目睽睽之下，在夜店的沙發上脫衣、愛撫，而在一旁的19歲林姓女子與20歲吳姓女子不但在旁邊觀看，甚至拍下過程並上傳網路，該不雅影片被員警巡邏發現並展開偵查，4人都遭到法辦。

警方調查，劉男與蔡女互不相識，只是剛好在本月10日到南屯區的夜店喝酒玩樂，沒想到在酒精的催化下，兩人竟在沙發上脫衣、相互愛撫，而一旁的其他客人則看得津津有味，甚至錄下整段畫面後上傳網路，與其他親友分享。

台中市警四分局員警在網路巡邏時見到這段不雅影片瘋傳，立即展開偵查，確定拍攝地點是在台中市南屯區的夜店，並釐清拍攝時間後，調閱周邊CCTV鏡頭，確認涉案人身分後並通知他們到案說明。

劉男、蔡女到案後都說互不認識對方，根本不知道自己酒後的行為已被拍上、上傳網路；林女、吳女也辯稱是喝醉酒後的行為，不知道自己將影片傳出去。4人偵訊後分別被依公然猥褻罪、散布猥褻影像等罪嫌法辦。

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