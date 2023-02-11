【互動直播室】與神同行！白沙屯媽祖進香啟程 萬千信眾擁「粉紅超跑」長征

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖徒步進香活動，將在12日凌晨起駕出發，展開為期9天8夜、從苗栗到雲林往返急行軍進香活動，白沙屯媽祖進香每年都引來許多信眾跟著參拜，今年更突破11萬人，創下歷史新高，備受各界矚目，《中時新聞網》一起帶您來看現場最新畫面！

白沙屯媽祖徒步進香日程。（翻攝自白沙屯拱天宮粉絲專頁）

白沙屯媽祖將在12日凌晨0點45分登轎， 11日晚間11點左右已有萬名信眾擠爆拱天宮，根據《中時新聞網》最新現場直播畫面，可見信眾們穿戴橘色進香服、帽子，擠在廟口舉起手機爭相拍攝，現場時間越晚聲勢更加浩大、熱鬧非凡。

拱天宮公布進香期程，2月12日凌晨0點45分登轎，並在凌晨1點25分出發；2月17日抵達北港，晚間11點40分進火；2月20日下午4點回宮。

白沙屯媽祖鑾轎於12日8至9時，沿台1線由通霄進入台中市，當晚駐駕清水或沙鹿區；13日晚間沿台1線自烏日區大度溪橋進入彰化縣；17日23時40分在雲林縣北港朝天宮進火儀式後返程。

白沙屯媽祖返程路線，鑾轎於17日自雲林縣北港鎮朝天宮起駕返程，預估17日晚間或18日上午自台61線中彰大橋（龍井區）進入台中市，18日晚間駐駕清水或大甲區，預計19日4至7時進入苗栗縣苑裡鎮，20日16時回駕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮。

拱天宮表示神轎、頭旗周邊皆會裝設GPS定位系統，方便信眾隨時掌握媽祖位置。