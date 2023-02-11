大陸間諜氣球飛入美國加州上空，導致國際情勢緊張。中央氣象局局長鄭明典近日在臉書貼出台灣上空出現不明高空氣球照，也引發軒然大波，但今天下午卻無預警刪光相關照片，讓鄉民議論紛紛，留言「被黨關切了」。

鄭明典在9日貼出了總統府上空的白色高空氣球照片，時間為2021年9月27日，當時鄭明典指出，氣球若在太陽下方或是夜間，基本上肉眼難以看到，只有清晨或傍晚，透過陽光反射才能看到發亮的物體，該張照片也引起《紐約時報》關注並引用。

鄭明典今早(11日)再度貼出一段縮時影片，時間為2021年12月31日，白色高空氣球出現在海拔2750公尺的合歡山鳶峰，緩慢向東南移動，體積龐大，與常見直徑2公尺的氣象氣球差很多。

但鄭明典在今午無預警刪光所有氣象的相關照片與說明，且面對媒體電訪時僅回應「不便再評論」，引發PTT鄉民聯想，不少人留言：「黨出手了」、「政府跟國防部說沒有，結果你氣象局多嘴」、「the摸頭」、「害黨丟臉了，快和諧」、「黨抗中保台的方式就是什麼都不跟你說」、「飛彈飛過台灣上空不能說，不明氣球也不能說」、「不可傷害皇城內和氣」、「知道黨的威力了吧」、「局長被查水表了嗎...」、「別抬頭就看不到了」。

對於總統府上空出現不明高空氣球一事，國防部昨發聲明，依所述日期之空域監控分析，照片中氣球並非出現在台灣本島，而是距離40公里外的外海，國防部對於台海周邊與上空都能持續掌握並適切應處。