許多人雖然通過駕照考試，但未必能完全記住汽車儀表板符號的意涵。一名正妹網友發文求助，她在汽車儀表板上發現一個貌似「小船」的符號冒著藍燈，她不曉得到底代表什麼意思，貼文一出，就有內行指出，該燈號是「冷卻水溫度警告燈」，亮藍燈時油門盡量不要踩太用力，若出現橘色、紅色燈號，一定要趕緊停車檢查。

原PO在臉書社團《爆廢公社》上傳一張照片，只見汽車儀錶板上有一個像是「小帆船」的符號發出藍色的光，讓原PO看了滿頭問號，不曉得究竟有何特殊意涵？因此特地和眾網友請益。

內行網友解答，該燈號為「冷卻水溫度警告燈」，變成紅燈衣定要盡速將車子停靠路邊檢查。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片曝光後，引來一票網友歪樓留言，「汪洋中的一條船」、「前方有船請小心駕駛」、「水上模式已開啟！」、「代表可以開到水裡」、「目前順風的狀態，如果沒有亮就是逆風」、「提醒你要洗車」、「水陸兩用車，按到航行模式了，業務沒告訴你嗎？」

不過也有網友認真回覆，該符號其實是「冷卻水溫度警告燈」，若出現藍燈代表水箱溫度較低，可能是引擎尚未達到工作溫度，此時油門不宜踩太大力，通常藍色燈號只要行車一段時間就會消失，若出現橘色、紅色燈號，則是水箱異常或溫度太高，要立即停車檢查。

汽車用品業者指出，冷卻水溫度警告燈出現紅色時，務必趕緊停靠路邊，若是在高速公路則可放開油門滑行至路肩，用能隔熱的東西打開引擎蓋，確認引擎散熱風扇的運轉情況，以及地面是否有大量漏水，出現異狀應馬上聯絡保養廠，如果持續行駛讓引擎繼續升溫，恐怕會導致缸體變形，最後還得花大錢才能消災。