針對高房價議題，內政部次長花敬群表示，未來很有機會創造涵蓋需求比率達7成的「泛社宅」體系。粉專「政客爽」把前衛福部長陳時中爭議一時的「類普篩」挖出，以哏圖猛酸。

「政客爽」今(11日)在臉書粉專發文表示，內政部次長花敬群表示「未來很有機會創造涵蓋需求比率達7成的泛社宅 體系」，雖然不知道在供三小，但好像很厲害的樣子。並連結哏圖猛酸，前衛福部長陳時中的「類普篩」、交通部長王國材的「類火車」。

根據報導，去年時任中央疫情指揮中心指揮官的陳時中宣布將對基隆實施「類普篩」試辦計畫，遭外界批評雙重標準。國民黨也曾批王國材，無能解決台鐵問題，造成34年來首度五一勞動節火車停駛，交通部解決方案竟是將客運改名「類火車」。

網友酸說，「這種『類』、『泛』空洞的字眼，就是掩蓋只能做一半的藉口，看看這個政府 已經創造了多少」、「蓋一堆社宅有什麼用？還不是買不起，連新加坡總理都在笑台人買不起房」、「真！出一張嘴」、「民進黨最擅長的就是創造名詞」、「反正明年下台後，就不干他的事了！」