111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽11日進行第4天賽程，高中男、女生組對打共7個量級激烈對戰，花蓮體育高中、花蓮女中一同囊括最多3金，其中一度是台灣奧運首金陳詩欣的得意弟子、前亞少國手花語軒拿下復出後首金，但也透露這應該是自己跆拳道競賽生涯「最後一舞」。

花語軒勇奪高女57公斤級，她從小4就投入台灣奧運第一金陳詩欣名將門下接受訓練，而且小6就打下亞洲少年錦標賽的國手資格，但沒想到2017年比完亞少賽回台，竟在國中改練起田徑跨欄，不過女子100跨欄最佳成績只跑出16秒多，參加一次全中運預賽就被淘汰，升到花蓮體育高中後才重回跆拳道，但前兩年一直不順，沒繳出滿意成績，讓她有意準備在升大學後二度離開跆拳道，她說：「訓練一直不能打工，而我不想再花家裡的錢。」

雖然還準備參加全中運，但花語軒這次全中錦賽前就當做是她跆拳道生涯的最後一役，輕鬆出擊下，竟然一路以大比分連勝，金牌戰還以13比0、17比3獲勝，拿下她自高中重返跆拳道以來的首金。

其實花語軒擁有170分的長腿優勢，不少人知道她大學就不想再打跆拳道紛紛覺得可惜，教練童乾華也說：「年輕人心態可能比較不定，回去還會再多多跟她溝通。」花語軒也笑笑語帶保留說：「我會再多想想的。」

全中錦跆拳道賽11日進行高男54、58和63公斤及高女46、49、53和57公斤級等共7個量級，結果遠道而來的花蓮跆拳道小將表現精彩，高女57公斤級花語軒、高女46公斤級林潘崇善（花蓮女中）和高男54公斤級童柏祥（花蓮體育高中）3人摘金。

本屆全中錦賽場邊有位可愛的大會攝影，是就讀於嶺東中學的余柚蓁，她不只是本次大會助理攝影師，也是參賽選手，參加項目是國女49公斤級，場上比賽、場下拍照特別忙碌，余柚蓁透露，因為從小對跆拳道有興趣，自己跟家人要參加道館訓練，同時1年多前也對攝影有興趣，目前拍照己有一定水準，問她比較愛跆拳道還是攝影，她也笑著說兩邊都很喜歡，希望可以努力兼顧。

余柚蓁（左）不僅是跆拳道好手也是攝影好手。（大會提供）

余柚蓁是跆拳道好手，對攝影也有濃厚興趣。（大會提供）