副總統賴清德10日表示，真正的和平應建立在對等與尊嚴基礎上，「所謂備戰才能避戰，能戰才能止戰」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11日就表示，「第一次賴清德出來講備戰才能止戰，這個很好，完全支持」，但吳子嘉也提到，「民進黨今天有一個很麻煩的事情，就是『他們非常討厭國軍』」。

吳子嘉11日在網路節目《董事長開講》中表示，「第一次賴清德出來講備戰才能止戰，這個很好，完全支持」，但吳子嘉話風也一轉質疑，「備戰的內涵是什麼？不是打嘴炮」，吳子嘉更強調，「民進黨今天有一個很麻煩的事情，就是『他們非常討厭國軍』，因為民進黨當年就被警總修理，所以對國軍是不信任的」。

吳子嘉最後更說，「民進黨對中華民國國軍是充滿仇恨跟懷疑的，所以才有這種走私香菸的人可以升少將，當你民進黨用了這種人當將軍的時候，民進黨就不用談備戰了，貪污的部隊是不可能打仗的」。