湖人傳奇球星魔術強生（Magic Johnson）日前出席詹姆斯（LeBron James）慶祝儀式，親自祝賀詹皇榮登歷史得分王，對於湖人近期一系列的交易補強他也深感滿意，魔術強生在推特寫下：「我認為羅素（D'angelo Russell）、馬利克比斯利（Malik Beasley）及班巴（Mohamed Bamba）的到來，能讓湖人成為一支季後賽球隊，羅素的組織能力及三分球投射可以幫助詹姆斯以及安東尼戴維斯（Anthony Davis）。」不料這段話卻遭到湖人球迷狠酸，「我還記得你在那年夏天說了什麼。」

魔術強生2017年2月接任湖人籃球營運總裁的職位，為了讓球隊重回正軌他大刀闊斧，休賽季將前任總管庫普恰克（Mitch Kupchak）時期選進的榜眼羅素與中鋒莫茲柯夫（Timofey Mozgov）交易至籃網，換來布魯克羅培茲（Brook Lopez）及2017年首輪選秀籤（湖人選進庫茲馬），羅素僅效力湖人短短2年就遭放棄。

當時談到做出交易的動機，魔術強生認為羅素有著成為明星球員的天賦，但也直言他缺乏了領導能力，球隊需要能讓隊友變得更好的球員。當然魔術強生這段話無疑也是針對羅素不成熟的行為，當時仍在湖人的尼克楊（Nick Young）於休息室談起自己把妹的往事，卻遭羅素偷錄下來放上網路，造成尼克楊與當時未婚妻伊姬（Iggy Azalea）解除婚約。

You mean the same D’Angelo you ditched a few years ago? — mike hiserman (@MikeHiserman) February 10, 2023

I know what you said that summer pic.twitter.com/IO2Y1M7egz — The Pettiest Laker Fan 🤫 (@ThePettiestLA) February 10, 2023

So funny coming from Magic who salary dumped D'Angelo Russell in one of his first moves as president. https://t.co/FqnxlcuagB — Fred J. Robledo 👨🏻‍💻 (@SGVNSports) February 10, 2023

因此魔術強生這次讚美羅素的舉動，遭到大批網友轉推諷刺，《洛杉磯時報》作家Mike Hiserman找到機會大酸，「你是指幾年前被你拋棄的那一位羅素嗎？」另一位洛杉磯當地作家羅伯萊多（Fred J. Robledo）也補刀，「這句話出自魔術強生之口實在太有趣了，他上任後的第一個動作就是把羅素給丟了。」當然無輪是心態及比賽方面，27歲的羅素已經成熟許多，他重回湖人之後會如何證明自己，讓人非常期待。