基隆市長謝國樑（左2）緊急自新北平溪趕至現場關心，基隆市副議長楊秀玉（右3）、議員曾怡芳（右2）都到場關心進度。（張志康攝）

基隆市七堵區工建路11日下午5時30分左右發生一起火警，一座大樓進行汙水下水道施工時，疑似挖破瓦斯管線，冒出火焰，基隆市消防局緊急疏散100餘戶住戶，直到天然氣公司擴大停氣範圍，晚間8時40分左右才滅火。基隆市長謝國樑緊急從平溪趕回七堵視察，預計12日上午10時會同議員現勘。

居民表示，11日下午5時30分左右，突然聽到大樓的火災警報器鈴聲大作，發現大樓外正在施作汙水下水道工程處冒出大火，疑似是施工時洗孔不慎，挖破了瓦斯管線釀災。施工人員緊急通報警消，消防單位派出30名消防人員到場灌救。

消防人員到場後除緊急疏散大樓100餘戶住戶外，持續用水線壓制火勢及降溫，天然氣公司也緊急關閉大樓的天然氣管線，但火勢依然持續。基隆市議會副議長楊秀玉、張耿輝、曾怡芳等人，也趕到現場關心。

經過3小時後，天然氣公司決定擴大關閉瓦斯區域開關，直到晚間8時40分左右，現場的火勢才熄滅。

消防單位初步研判，起火點是瓦斯公司舊管線，目前有528戶受到影響停氣，欣隆天然氣公司表示，將漏夜進行舊管處理，最快將在明天上午10時左右完成。

謝國樑11日晚間出席新北市天燈節活動，在聞訊後，於7時緊急離開平溪，趕回基隆，赴七堵工建路現場視察。謝國樑表示，他與市議員將於12日上午10時左右，重回現場了解天然氣管線測試狀況。