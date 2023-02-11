安坑輕軌10日舉行通車典禮，新北市長侯友宜、交通部次長胡湘麟與新北市多位民代均到場見證歷史性的一刻，許多鐵道迷更是從前一晚徹夜排隊搶搭首航列車。對此，國民黨新北市議員陳錦錠表示，特地一起參加安坑輕軌通車儀式，未來會持續督促市府團隊，特別提醒務必做好品質嚴格把關，提供所有新北市民一個最優質的運輸通勤工具。

陳錦錠說，為歡慶通車，也歡迎所有市民前來搭車體驗，安坑輕軌提供免費搭乘1個月，試營運期間行駛區間為「全程車」，班距為10分鐘，並將視現場人潮滾動式調整，最密班距可達6分鐘。

試營運營業時間為上午10時至下午6時，持電子票證至安坑輕軌各車站，進出即享有免費優惠，正式營運營業時間為6時至24時。

此外，通車之後，預估可以縮短安坑前往雙北地區約15至20分鐘的通勤時間，也可與新北環狀線串聯，銜接進入台北的捷運路網，省下的時間，可以更用心享受生活，期待大家一同來慶祝與體驗安坑輕軌。

安坑輕軌全長7.5公里，總經費166億元，全線有K9十四張、K8新和國小、K7陽光運動公園、K6安康、K5景文科大、K4耕莘安康院區、K3台北小城、K2玫瑰中國城、K1雙城共9座車站和1座機廠。K1、K3、K4、K5為高架站、餘為平面站；K9十四張站可與新北捷運環狀線銜接轉乘，到大台北地區可節省15到20分鐘。