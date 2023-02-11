白廳內部消息證實，哈利和梅根受邀出席查爾斯國王5月的加冕禮，稱「已在名單上」且正在計畫中，工作人員會盡全力避免他們和哥嫂同坐。因為有消息人士指出，威廉已經對哈梅發出警告，未來一旦上任，將會祭出封殺令，就連其子女亞契和莉莉貝也會遭殃。

據西班牙《馬卡報》報導，威廉王子看在父親的面子上終於妥協，願意接受薩塞克斯公爵夫婦返英參加極具象徵意義的加冕儀式，畢竟現在查爾斯才是英國君王，全然拋開紀錄片及回憶錄的舊恨，讓兒子能親眼見證家族時刻；據悉這場典禮將顛覆900年穿著王室服飾的傳統，改以軍服亮相。

外媒引述一名自稱威廉死黨的話稱:「兩兄弟現在幾乎可以說是斷聯，自從那些爆料式的內容重擊王室後，他們再也沒說過任何話，而他(威廉)也沒打算主動打電話。」甚至說，那是因為現在查爾斯是國王，等到威廉繼承王位後，他的加冕禮上，哈利連個影子都不會出現，「他更希望弟弟不在場」。

因為哈利和梅根連手出賣家人，不惜一切為自己伸冤，威廉似乎非常受傷，可能永遠都沒辦法忘記這段瘡疤。不僅如此，總有一天成為王，他也會實行連坐法，讓姪子姪女、也就是亞契和莉莉貝完全失去參與王室的權利，更不用說會讓他們參加加冕。

至於此次查爾斯的舞台，梅根子女也不會到場的原因，有媒體稱「依照慣例，年齡太小的成員禁止出席」，並舉了1953年女王伊麗莎白二世的加冕禮為例，當時年僅2歲的安妮公主同樣沒有到場。而亞契和莉莉貝屆時分別為4歲及2歲。