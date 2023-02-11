資深女星胡文英擁有超凍齡臉蛋和不科學的身材，完全看不出已有57歲，與鮮肉男友之間的感情故事，吸引許多粉絲注意，她今(12日)在IG透露，和長相神似韓星李敏鎬的男友已經分手，因為男方竟連在高速公路上都在想「那件事」，竟一邊開車、一邊希望胡文英幫忙解放，全然不顧交通安全，徹底看清男方只想滿足私慾的人格。

胡文英在IG發文說，很多人問為什麼和在《命運好好玩》聊過的25歲男友分手，她從兩人相識過程說起，某一次，男方見她和閨密在餐廳吃飯，熱情走到她的座位搭訕、幫忙買單所有費用，接著索取聯絡方式，並告訴她：「如果七天不滿意可以退貨」，之後男方製造許多浪漫，舉凡送鮮花、香水和小禮物，甚至調情遊戲帶給她不少歡樂，最常說的一句話還是：「我會讓妳越來越exciting(興奮)。」

然而，胡文英透露男方喜歡她打扮火辣跟他出門，有一次看電影時，男方特意選最後一排座位，她穿著男方準備的衣物，一半的弧線以及屁股春光可能外洩，胡文英只好在外面披上薄風衣，沒想到，男方上下其手硬脫她的風衣，搞得最後根本沒辦法專心看電影。

分手最大導火線在於某一次去台中的高速公路上，她按男方要求換上火辣衣物，手握方向盤的男方竟慾火焚身，即使胡文英已明確拒絕，仍做出一系列求歡的舉動，甚至連要求滅火的話都說得出，她的火氣立刻衝上來，用力打他的頭，想讓男方清醒，「他每次要給我的驚喜變驚嚇，他這種人格單純滿足自己的私慾」，更形容自己是「快刀斬斷亂麻」結束3個月的短命戀情。