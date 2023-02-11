《原子少年》「FEniX」成員陳峻廷、夏浦洋與「‎Ozone」成員林煥鈞日前接受LiTV訪問，拍攝當下，其實場外有不少粉絲是特地為了他們蹲點，因此當LiTV讚三帥是新世代男神，人氣滿滿時，只見林煥鈞瞬間不好意思，謙虛的急著解釋：「說我們是男神，我覺得有點不敢當。」直呼把他們想的太好了，三帥同時一起手足無措的畫面也被完整捕捉。

陳峻廷、夏浦洋與林煥鈞的優質形象，是不少粉絲心目中白馬王子的人選，隨著情人節到來，問三帥理想型需要什麼條件？陳峻廷立馬表態欣賞「長髮、大眼與白」的女生，林煥鈞則說自己屬於「感覺派」，「但我覺得比較吃可愛類型的…啊！還有不能比我高！」夏浦洋會先注意對方的眸子：「我比較看眼睛！眼睛要有神、要有自信，然後要比較陽光一點！」

而問到現在會不會想談戀愛？林煥鈞則說：「我覺得基本上還是以工作為主，但是如果真的有這個機會，我自己不排斥。我覺得對於生活來講，是一個經驗，也許對於之後的工作也會有幫助！」

陳峻廷認為某個層面上，戀愛除了能幫助自己在演戲這塊領域的啟發，愛情也是生活的一部份，感覺上也算屬於隨緣派，而夏浦洋還是想暫時先以工作為主，「才剛踏進演藝圈，所有身邊的朋友、家人都很支持我，因此我想這幾年就好好把想做的事情做好，心思放在工作上！」。

聊到粉絲，三帥帶著滿滿感謝，林煥鈞也分享日前與朋友吃冰淇淋的趣事：「其實有粉絲認出來，但他們覺得就是不要打擾我們的假日，所以沒有過來跟我們說要拍照，或者是跟我們有一些互動，我覺得很可愛，但我覺得各位如果真的巧遇到我們，就是不要害怕，可以來找我們拍個照！真的！」