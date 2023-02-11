蔡政府日前拍板將普發6000元現金，儘管相關法源、預算都尚未完成，但詐騙集團卻已開始行動，不少民眾透露收到詐騙簡訊，紛紛提醒親朋好友切勿上當。對此，台灣大學政治學系教授左正東今（11）日就表示「我們的詐騙集團永遠走在政府前面」，引發討論。

左正東今日在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，「我們的詐騙集團永遠走在政府前面，民進黨政府看起來對於詐騙是一籌莫展，在馬政府時代那個時候，其實通過兩岸打擊犯罪協議，通過一些積極的措施，有一段時間是有效的遏止了詐騙」，左正東更接著說，「當然詐騙的能力是推陳出新，但是我們民進黨不是一再宣稱，連日本人都非常羨慕的天才大臣，說台灣怎麼這麼有幸可以擁有，號稱有數位天才之稱的唐鳳，現在對詐騙的推陳出新卻一籌莫展」。

左正東最後更講，「詐騙這個問題當然是很嚴重的，不只是IT設備的問題，牽涉到跨部門合作、警政單位及個資的保護，而個資的洩漏也讓大家非常恐慌，《個資法》其實是要由法務部來主管，事實上政府各部門的個資，他的保護機構是非常分散的」。