美股三大指數10日漲跌互見，道瓊指數收盤上漲0.5％，報33,869.4點，標普500指數上升0.2％，收在4,090.48點，科技股雲集的那斯達克指數下挫0.61％，報11,718.12點。

三大指數周線全數收黑，創下今年來首見。那指全周重跌2.41％，連續五周漲勢止步；標指下挫1.11％，寫下今年來最大周線跌幅，另道指小跌0.17％。

市場似乎仍在消化前一周的新聞，包括強勁的就業報告與聯準會升息1碼。部分投資人表示，就業數據亮眼恐讓貨幣緊縮期間較預期更久。勞動市場緊繃可能促使聯準會繼續升息，對股市是利空消息。

近期每隔幾日就有聯準會官員發表鷹派言論。聯準會主席鮑爾日前表示，將通膨壓低至目標2％可能需要更多時間。

此外，費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）10日表示，聯準會應該會將利率升至5％之上，相較於目前的4.5％至4.75％區間，但同時強調大幅升息的日子已經結束，而且不認為美國經濟會陷入衰退。

進入新的一年美股重拾多頭力道，三大指數1月月線全數收紅，那指更創下勁揚11％的紀錄佳績，主要原因是投資人認為聯準會升息循環進入尾聲，而且最終將轉為降息。但本周美股走勢暗示，投資人質疑聯準會能夠在不損及經濟的情況下壓低通膨。

景順（Invesco）基金經理人麥凱（Sebastian Mackay）指出，市場信心略有下降，市場原本相信聯準會可望在今年稍晚宣布降息，但被強勁的就業報告澆了一盆冷水。

投資人聚焦14日公布的1月消費者物價指數（CPI），預估月增0.4％和年增6.2％，相較於去年12月的月增0.1％和年增6.5％。