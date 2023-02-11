從第三節末領先9分、到第四節才打2分40秒反以6分落後，近兩季第二世新大學大一菜鳥張俊生，再次展現自己的價值，決勝節攻下全隊22分的14分，含2記三分彈，終場前55.7秒關鍵進球，更一錘定音，在「双生配」好搭擋陳將双因傷連2場免戰困難下，11日硬是領軍83比76力克萬能科大，躲過2連敗，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽累計13勝1敗，暫排第2。

張俊生先發38分鐘兩分球11投中8、三分球11投中5、6罰中4，攻下35分，外帶4籃板與助攻、抄截各3，得分又突破昨天首敗給台灣師大但他拿29分，再寫UBA生涯單場新高，也是開季連14場上雙，更是首破30大關。

世新上季有過一次2連敗，那是預賽末役輸政大，八強複賽首戰再敗給健行，本季一路順風順水，開季12連勝後，因陳將双對國體只打9分鐘即傷退，昨天對台師首度缺陣，世新前兩節各只得4、8分，最終56比60輸掉低比數一役，連勝中斷首敗。

今天陳將双繼續養傷，世新如再輸將吞2連敗，教練何正峰說：「絕不容許，因尋求4連霸的世新女籃，日前已在預賽最後兩戰意外2 連敗，無法接受男籃也步上後塵。」

張俊生也有同感說：「我也不想2連敗，所以在將双連2場免戰下，肯定要跳出扛更多責任，證明少了將双，世新還是可以贏球。」