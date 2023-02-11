台北市大安區立委的國民黨初選，目前成為外界關注焦點，北市前議員羅智強、現任議員鍾沛君紛紛表態要角逐，鍾甚至還喊話對手，「若羅智強出征艱困選區，我一定固守大安區」。對此，羅智強今（11）日回應，「選舉就是選最強的」，自己要進到國會才能有戰力。

羅智強在節目《大新聞大爆卦》指出，自己從來沒說過，因為他想選，所以大家就要投票給他，「但選舉是要選最強的，不然難道是要選最弱的嗎？為什麼我選大安區，還要去考慮別的因素」。他強調，自己過去在大安文山區選議員，光大安區就拿下23443票，徒弟楊植斗也順利當選，這就是大安區選民對他的支持。

他接著提到，如果因為自己在大安區太強就不選，跑去其他艱難選區，這樣對他在大安區的支持者公平嗎？還是說，「今天跟我說繼續當志工、繼續當失業人士，去一個選區輸了也沒關係，繼續流浪4年，如果大家覺得這是對羅智強最好的安排，我也是尊重。」

不過他最後也對鍾沛君表示，每個人都有追求自己夢想的權力，但自己唯有進到國會才能展現出戰力，才能養出有戰力的團隊，現在三名子弟兵都成為議員了，自身卻還是一個失業人士。