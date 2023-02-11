澎湃新聞11日報導，繼四川省藏族甘孜州文旅局局長劉洪因高顏值走紅後，甘孜州道孚縣文旅局長降澤多吉，也因魅力沖上熱搜。

近日，四川省文旅廳視訊號發布了一期《文旅局長說文旅》短片，片中甘孜州道孚縣文化廣播電視和旅遊局局長降澤多吉化身為太空人、唐明皇、藏族神話英雄格薩爾王……用cosplay方式，呈現道孚縣最具代表性景點，中英文無縫切換介紹著家鄉美景，新穎有趣的內容獲得眾多網友的關注，「局長太有魅力了」「文旅局太捲了」「英文發音真好聽」「創意燃炸了」。

澎湃新聞報導，面對突然走紅，降澤多吉直言：「製作視訊之前，我們只是想利用好此次契機和平台，盡全力傳播道孚的人文美景，沒有想過火不火、『捲不捲』的問題。看到大家這麼喜歡，我們都挺激動的，但也清醒的知道，並不是我個人走紅，而是道孚太『帥』、太『酷』了，道孚火了！」

談及拍攝初衷，降澤多吉說，當時正值四川省文旅廳啟動「文旅局長說文旅」主題短片行銷活動，縣宣傳系統就組織專門拍攝團隊，從選題、策畫、文案、拍攝到後期製作，歷時兩個月。

報導稱，道孚縣是中國藏民居藝術之都，文旅資源豐富，尤以墨石公園、玉科草原、亞拉雪山、龍燈牧場等最具代表性。

視訊中的降澤多吉是一個「思考者」的身分，透過幻想人物和角色將道孚的美景一一展現出來，從而給觀眾一種身臨其境的感覺，讓每一個來到此地的人都能有一種歸屬感、獲得感。

短片開篇，降澤多吉以一段英語自述，發起「我是誰」的疑問，隨後「化身」4個不同的身份，引領網友進入道孚開啟暢想之旅，感受道孚具有代表性的四個側面。「所以大家後面看到，在墨石公園，我就扮演太空人；道孚民居恢弘華麗，就像皇宮一樣，我就『成為皇上』；草原、牧場上，我就化身格薩爾王，去展現男子的英雄氣概」。

這段短片主要由縣文廣旅局6名工作人員負責。其中，降澤多吉主要負責創意，副局長寫文案，其他四個人分別負責統籌導演、攝影拍照、搬道具、場記。「過程確實挺辛苦，拍攝的時候又是深冬季節，雪花紛飛、涼風刺骨，但現在想來一切都值得，而且我們沒有那麼多雜念，就想著做好。」降澤多吉坦言，短片從策畫到出片，道孚縣宣傳文化系統人員也付出了很多，「是大家共同努力取得的成果。」

關於公眾熱議的文旅局長行業「內捲」的話題，降澤多吉表示，很高興自己可以成為「製捲」運動推手，大家都知道文旅業剛剛經歷了寒冬，應該開始「捲」起來，這樣文旅業才能逐漸變溫、變火，他希望並享受和大家一起捲。