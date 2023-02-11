基隆市、台北市、新北市及桃園市首長今（11日）宣布「基北北桃公共運輸發展平台」正式啟動；針對交通部主導「行政院促進公共運輸使用方案」，平台發言人、新北市交通局長鍾鳴時表示，樂觀其成並加速辦理，4市籲請中央應有永續財務規畫，成立長期預算或基金專戶挹注資源，並由專責單位負責公共運輸發展政策，以維持公共運輸最佳服務品質。

「基北北桃公共運輸發展平台」為整合區域公共運輸及提升公共運輸競爭力，在互利合作的基礎上，商討各項公共運輸政策方案；平台成員來自產、官、學、研各界，研議四市公共運輸發展策略方向、計畫與實施事項。

鍾鳴時說，「行政院促進公共運輸使用方案」中針對基北北桃共同生活圈通勤、通學需求，要求整合既有雙北捷運、市區公車及公共自行車系統，並納入台鐵、國道公路客運等中央權管之城際運具，四市均樂觀其成。

但是，鍾鳴時指出，目前中央僅計劃3年投入200億元特別預算，市區部分運具中央與地方各分擔一半經費，台鐵及國道客運則為9比1；基隆因礙於財務承擔能力有限，與中央分擔比例則是75比25。

鍾鳴時說，公共運輸優惠政策應須長期推動，以利公共運輸健全發展，因此四市籲請中央應編列長期預算支應，例如成立基金專戶挹注資源，由專責單位推動公共運輸補助政策等，以達財務永續，維持最佳服務品質。

鍾鳴時表示，基北北桃公共運輸合作內容有大有小，睽違23年台灣燈會再度於台北舉行至2月19日，此次「光源台北」規畫四大燈區，串連東區商圈、信義商圈、松山文創園區、國父紀念館、台北101等城市重點場域，基北北桃四市首次同步透過資訊可變標誌（CMS）極力宣傳共同策略，呼籲北台居民多利用捷運、市區公車及接駁公車來看燈會，期發揮跨域治理的綜合性效益。

因此，鍾鳴時再次強調公共運輸系統整合與發展，需要穩定的財務規畫與準備，更重要的是維持公共運輸的服務水準，故在公共運輸的駕駛人力、車輛設備等，希望中央能重視並給予業者全力協助，才能穩定基北北桃生活圈通勤通學使用族群，維持公共運輸服務品質向上提升；在中央政策長遠規畫下，基北北桃四市將攜手合作推動，為千萬人營造更美好的居住環境。