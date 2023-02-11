建議申請畫紅線，大家都不要停！有台中騎士因將機車與汽車分別幼稚園旁的道路，竟然遭園方放置公告，且內容寫到「此處為監視器死角...」等字眼，讓他感到恐懼直呼「真的怕爆了」，且他還指出該幼稚園「長期放置路障(禁止停車告示牌)」，讓他非常不滿；然而，有網友卻發現原PO疑似「想停免費車位」，才會在網上報怨這間幼稚園，也建議原PO可以去檢舉申請該道路劃設紅線。

一名騎士在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示在台中市南區有1間幼稚園「長期設置路障」，一個早上可以用4個路障」，他提到自己曾是該幼稚園附近的鄰居，當他將機車停在幼稚園旁道路，就被該幼稚園人員在他的機車上貼上「標語」，他看到標語上寫著「監視器死角」這5字感受到「真的怕爆」，還認為若自己是家長，怎麼會放心將小孩交給你們(指幼稚園)。

騎士抱怨某幼稚園旁道路長期設置路障，甚至還在他的機車上放置公告寫著「此處為監視器死角」，讓他心生畏懼。（翻攝自臉書爆怨公社）

另外，他也質疑，曾有幼稚園人員對他表示，停車的位置是幼稚園「緊急出口」，要他別停車，但是，他卻看到有2名人員從幼稚園走出來，並在該「緊急出口」位置點，分別上了2輛汽車，讓他非常不滿「只許州官放火，不許百姓點燈？」，他也上網求問網友「該如何讓幼兒園撤掉路障？」。

從原PO上傳的照片可見，幼稚園旁道路放置4個禁止停車告示牌，另外，原PO的機車上被陸續放置2張公告紙條，1張內容是「此處為娃娃車停放區，請勿在此停放車輛！」，另1張則寫著「此處為監視器死角，拍不到您的愛車，請挪動至他處」，原PO也在貼文寫上訴求，希望幼稚園，「撤掉請勿停車告示牌與盆栽」、「沒有劃紅黃線的路段，不要阻止鄰里停車」。

騎士抱怨某幼稚園旁道路長期設置路障，甚至還在他的機車上放置公告寫著「此處為監視器死角」，讓他心生畏懼。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「為了幼兒下車的安全，還是體諒一下吧」、「下面那張可以回：沒關係，我自己有監視器」、「大家都可以停的，實在不知道憑什麼是幼兒園專屬？」、「請警察處理」、「既然是緊急逃生出入口，就建議申請畫紅線，大家都不要停！結案！」、「申請畫紅線，保護用路人安全支持紅線」、「佔地為王的幼兒園」。

不過友大多數網友反酸爆原PO表示「奇文共賞，強烈你把車賣掉」、「雞腸鳥肚」、「所以你就是想停不用錢嘛」、「鄰居為何不停自己家？ 你家離幼稚園很遠嗎？」、「沒停到氣噗噗」、「重點妳就是自私」、「我只看到一個重點，就是你要停免費車位」、「你就想停免費車位，結案」、「跟幼稚園要位置...這水準」。