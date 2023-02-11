基北北桃4縣市首長今天齊聚新北市平溪，除了參與天燈節活動外，更重要的事成立合作交流平台，對於台灣的跨域共同治理立下標竿，會議當中也討論到1280運輸定期票議題，若擴大實施，是否不利外來人口入籍台北市，使3月力拼250萬人口的期待落？蔣萬安回應，最重要的是減輕通勤民眾負擔，鼓勵大家搭乘大眾運輸工具。

蔣萬安表示，雙北有1280的經驗，大概截至去年底總共發出1400多萬張1280交通定期票，平均每個月減少碳排1800噸，大概6.6％使用者是從汽機車移轉過來，約節省了48座大安森林公園一年碳排放吸收量

蔣萬安強調，其實不管是1280或1200，基北北桃4座城市都有一個共同的目標，就是減輕通勤民眾負擔，鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，所以為朝向淨零碳排、低碳永續，這是必須要推動的，為了讓民眾有更便捷的生活，才是推動這個定期票的目的地。

侯友宜也補充，不管是1280還是1200，都會回到基北北桃的公共運輸合作平台做詳細的討論，大概會分階段來實施。最重要的是，中央在補助的款項裡，要考量地方的財源，這部分需要中央跟地方好好去做好完整的分析，尤其權責在中央的國道客運跟台鐵，也應該負起更多的責任，中央、地方通力合作，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，達成永續城市，才是我們要的目的。