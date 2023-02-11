良好的清潔、衛生習慣真的能避免疾病纏身！小兒科醫師林智葳分享真實病例，一名5歲男童就診時，下體有多處紅腫，甚至還流出黃色的嚇人分泌物，明顯是細菌性包皮龜頭炎，追問之下發現可能有4種原因導致發炎，當場幫弟弟清出許多污垢，更提醒家長，幫男童洗澡時，要記得「往後推一點」。

林智葳在節目《醫師好辣》表示，有一名媽媽帶著5歲男童來求診，直說「小朋友的生殖器好像壞掉了」，近期常會因為騷癢狂抓下體，而褲子一脫，林智葳馬上發現有許多「紅腫」，甚至流出黃膿色的分泌物，研判是細菌感染的包皮龜頭炎。

林智葳表示，男童的肚子有明顯內褲勒痕，不僅內褲太小，媽媽還求好心切地挑選了磅數高、材質厚的內褲，沒想到造成反效果，相對更不透氣，而男童也因為幼稚園老師太兇完全不敢去上廁所，在炎炎夏日憋了一整天，可能因此引發感染。

不僅如此，林智葳說，男童從小就是由媽媽幫忙洗澡，雖然並無包莖情況，但清洗時從未將包皮「稍微往後推一點」，導致裡面藏了不少污垢，「媽媽可能不懂，不敢去做這個動作」，而當下林智葳也順勢幫忙清潔乾淨，同時也提醒家長，替男童洗澡時，要注意「小弟弟」的清潔，以免發生感染。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊受訪時曾表示，龜頭包皮炎好發於2至5歲男童，症狀包括外生殖器紅腫、包皮腫脹、組織滲出液、臭味、包皮與龜頭之間產生疤痕組織等。成因多為感染、接觸性刺激、過敏免疫、外傷等，只要採取正確的清潔習慣，多半會逐漸痊癒。如症狀嚴重，則需以外用、口服抗生素治療。若出現急性尿阻塞、治療反應不佳或反覆發炎，就需懷疑是否為包莖造成反覆發作，應轉介至泌尿科處理。