壯壯爆乳裝性感亮相，誠意十足。（郭吉銓攝）

壯壯的正妹好友們都出席力挺。（郭吉銓攝）

壯壯與粉絲們大合照。（郭吉銓攝）

啦啦隊女神壯壯參加《全明星運動會4》人氣更上層樓，因工作忙碌，她的寫真書已發行半年，才於今（11日）舉辦《壯見蜜桃》寫真簽書見面會，《全明星》的好友們也主動站台力挺，令她又驚又喜。

壯壯錄《全明星4》時前後瘦9公斤，她笑說節目結束已過3個月，中間又過了個農曆新年，「其實現在已經復胖了，應該有被看出來」，還自嘲媒體朋友看到她還虧：「妳今天這個蜜桃有點多汁唷，好像圓了一點點。」但她覺得沒關係，一襲白色白色爆乳透視裝，讓蜜桃臀若隱若顯，展現誠意滿滿。

她說平時靠運動保養身材，「我平常真的喜歡運動，運動上，除了可以保持好心情以外，讓你的體態更加好，飲食的控管也很重要，有時適時的放鬆，吃點自己喜歡的食物，才能讓自己身心靈維持到一個最佳狀態。」透露體重目前47公斤。

壯壯日前發文說在韓國滑雪跌倒臀部大瘀青，昨表示傷勢恢復得非常快，已經沒事，「日本滑完又緊接著去韓國滑，真的身體的肌肉到現場還在全身痠痛，在韓國滑雪的時候，因為雪場跟日本的感受度不一樣，摔得東倒西歪，全身都是瘀青。」即便受傷，她仍直呼「真的很好玩」。

而西洋情人節將至，壯壯透露將與粉絲朋友度過，問及現在感情狀態，她形容「有爆棚的追求者」，稱比較喜歡長久相處、感受最重要，當下激情熱情，但退去就會有討厭感，「我是比較慢熱的對象」，還表示已經到了一個聯誼的年紀，「大家也會幫我著急了。」