Intel on Kyrie contract negotiations from @wojespn and @ramonashelburne:



"Nets were willing to discuss extensions for up to three seasons, but only if Irving would agree to some conditions that would protect the team if he didn't play enough games, since he had missed more than… https://t.co/JwwcV6p2Xo — Erik Slater (@erikslater_) February 10, 2023

明星後衛厄文（Kyrie Irving）僅效力籃網3個半賽季，就和球團走向不歡而散的局面，傳出是因為雙方對於續約沒有共識，而根據《ESPN》2位記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）以及謝爾本（Ramona Shelburne）的聯合報導，籃網曾提出一份3年合約給厄文，但前提是後者得提高出席率，而厄文卻想要年限更長、且沒有任何條件的合約。

畢竟籃網也必須保障自己，因為厄文來到球隊後缺席了100多場比賽，且他過去擁有不打疫苗、轉發反猶太紀錄片以及遭NBA總裁席爾佛（Adam Silver）約談的不良紀錄，甚受其害的籃網並不想失去了續約厄文的主動權，希望能在合約列出條件以約束他的行為。

儘管厄文本季表現有目共睹，入選了全明星賽東區先發名單，籃網仍採強硬態度，不願在續約談判中退讓，這讓厄文決定向球團喊出「賣我」，希望在本季交易大限前就離開籃網，而最終加盟獨行俠的厄文也引發了連鎖效應，籃網立馬放棄本賽季優異的戰績，將隊上另一位球星杜蘭特（Kevin Durant）賣出，換得布瑞吉斯（Mikal Bridges）、卡麥隆強生（Cam Johnson）、克勞德（Jae Crowder）及4支首輪選秀籤，正式宣告放眼未來。