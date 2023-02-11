明星後衛厄文（Kyrie Irving）僅效力籃網3個半賽季，就和球團走向不歡而散的局面，傳出是因為雙方對於續約沒有共識，而根據《ESPN》2位記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）以及謝爾本（Ramona Shelburne）的聯合報導，籃網曾提出一份3年合約給厄文，但前提是後者得提高出席率，而厄文卻想要年限更長、且沒有任何條件的合約。
畢竟籃網也必須保障自己，因為厄文來到球隊後缺席了100多場比賽，且他過去擁有不打疫苗、轉發反猶太紀錄片以及遭NBA總裁席爾佛（Adam Silver）約談的不良紀錄，甚受其害的籃網並不想失去了續約厄文的主動權，希望能在合約列出條件以約束他的行為。
儘管厄文本季表現有目共睹，入選了全明星賽東區先發名單，籃網仍採強硬態度，不願在續約談判中退讓，這讓厄文決定向球團喊出「賣我」，希望在本季交易大限前就離開籃網，而最終加盟獨行俠的厄文也引發了連鎖效應，籃網立馬放棄本賽季優異的戰績，將隊上另一位球星杜蘭特（Kevin Durant）賣出，換得布瑞吉斯（Mikal Bridges）、卡麥隆強生（Cam Johnson）、克勞德（Jae Crowder）及4支首輪選秀籤，正式宣告放眼未來。
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