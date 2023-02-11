轉播超級盃賽事的福斯（Fox）發言人證實，今年超級盃不會有加密幣公司贊助的廣告。這將與去年加密幣廣告鋪天蓋地的情況大相徑庭。

去年包括FTX在內的多家加密幣業者砸下巨資，禮聘詹皇等名人在超級盃打廣告，去年的超級盃也被匿稱為「加密幣盃」（Crypto Bowl）。但自此之後，加密幣逐漸步入寒冬。

加密貨幣交易所FTX去年的超級盃廣告請來喜劇演員大衛（Larry David）擔綱演出，他在廣告中質疑一連串創新發明。

FTX在廣告播出9個月後、去年11月聲請破產，創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman- Fried）被控多項詐欺。FTX風暴打擊外界對加密幣的信心，加重加密幣跌勢。加密幣交易所Coinbase亦是去年超級盃廣告的金主之一，獨樹一格的QR code廣告，讓該公司網站在短短一分鐘吸引2,000萬流量。

Coinbase發言人表示，公司對首支全國廣告深感自豪，但今年無意再登上超級盃。Coinbase股價較一年前崩跌70％。

去年請來美國職籃人氣球星詹姆斯（LeBron James）代言的Crypto.com，和線上交易平台eToro，今年皆不打算重返超級盃。

賓州維拉諾華（Villanova）大學行銷教授泰勒（Charles Taylor）指出，超級盃30秒電視廣告的費用動輒700萬美元，加密幣公司今年可能無力負擔這筆支出。今年30秒廣告的平均費用為650萬美元。

泰勒表示，只打了一年的「加密幣盃」令人想起2000年，當時在超級盃大打廣告的是網路公司，那年的超級盃被稱為「Dot-Com超級盃」，然而許多在該年買廣告的企業已經走入歷史，包括線上寵物用品公司Pets.com。