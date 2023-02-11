如花（林雅惠）過去是知名女諧星，以誇張妝容和絲襪套頭扮醜爆紅，成為各大節目爭相邀請的對象，2007年因合約糾紛黯然離開演藝圈，曾被拍到在檳榔店、麵包店工作。本土劇女星余采恩近日在臉書驚喜PO與如花的合照，原來兩人在廟會活動相逢，而當天的表演影片也被放在網路，如花在台上勁歌熱舞，台下觀眾的反應卻很冷淡。

余采恩近日擔任新莊福成宮的活動嘉賓，在台上演唱炒熱氣氛，巧遇同場的表演者如花，9日下午她在臉書粉專PO兩人的合照，興奮地寫道：「超級超級久不見的『如花』，約莫10年不見了吧…一樣都沒變，一樣的可愛。」

照片中，如花把瀏海全部梳到後面，用一個花朵髮飾固定，臉上化著藍色眼影和粉色腮紅，對著鏡頭比七的手勢，網友看到久久未見的如花，紛紛留言：「如花變漂亮了啊」、「如花，善良又可愛」、「想念如花了」，余采恩也留言透露，如花聽到她已是兩個孩子的媽，「都嚇到了。」

而當天的表演影片，8日被公開放在YouTube頻道「用心記錄在地文化」，只見如花穿著一身紅，在台上唱著台語歌，時不時跟著旋律搖擺身體，努力地炒熱氣氛，不過台下觀眾的反應較為冷淡，沒有被如花帶動，甚至還有人低頭滑手機。