111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第8張也是最後一席八強戲劇性有主，全場被壓著打、整整落後39分58.4秒、兩度被遠拋23分的國立體大，靠全場只得6分的大四前鋒陳澔翔終場前1.6秒在罰球線上方弧頂石破天驚三分球，73比72「準」絕殺一路領先眼看即可連7季晉八強的義守大學，完成不可能任務。

落後23分大逆襲，躲過原將中斷102學年起連9季晉八強紀錄，反奇蹟般連10季晉八，賽後連身兼今年中華隊總教練的國體教頭桑茂森都難掩興奮說：「太不可思議，這應是我當教練一、二十年，帶隊以來最大的逆轉秀。」

國體贏後7勝7敗，義守6勝8敗，雙方明天12日末役各還要對台藝、台師，但輸贏都不影響國體八強末班，加上稍早高師輸僑光科大，累計5勝9敗，已確定追不上國體。

出身明仁國中、東泰高中的陳澔翔先發24分鐘，前二十幾分鐘打得超悶，持球極少，出手合計僅5投中1得3分，成了隱形人。但國體從第三節兩度落後23分，此節最後3分多鐘拜義守「一哥」主控劉承彥因與對手互撞倒地，被迫退場治療，義守如斷大樑之賜，國體得以追回9分，只以47比61落後進入末節，再乘勢拉出23比8攻勢，終場前1分7秒謝承諳籃下幸運進球，70：70首度扯平。

還22.3秒義守叫停再攻，余祥平漂亮給球王正文，剩5.9秒切入，72比70要回領先，國體一樣叫停再攻，陳澔翔接獲黃偉程短傳，三分線外躍起破網，73比72首度超車，只留給義守1.6秒最後一擊，劉承彥中間突破上籃，時間先到點，1分慘遭逆轉，八強門票得而復失。

完成最後1.6秒「準絕殺」的陳澔翔，加上此球全場6投中2只得6分，都是三分球進帳，卻是無價的一球，他說：「生涯頭一遭，太high了！自己都不敢相信，因絕少執行最後一擊，偶而為之，從沒進過球。」陳澔翔說，球出手時還有點「飄」，自己都沒把握會進，卻幸運命中，但驚嚇之餘，不敢太高興，因得守住義守最後一擊，還好沒被逆轉回去，但贏球是靠團隊，大家都有功。