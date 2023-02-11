「106、107學年UBA男一級曾來健行體育館打八強複賽，當時我還是HBL能仁家商球員，來不及參與，時隔4年UBA本季重返健行，政大今天雖舊地重遊，我卻是第一次在這打比賽，一戰生涯首度『大三元』，雖不算圓夢，仍很高興，尤其我們贏球，跨季30連勝，學長林彥廷UBA生涯得分也破千，算三喜臨門吧！」政治大學大三主控游艾喆說。

尋求三連霸的衛冕軍政大，11日晚上強龍硬壓地頭蛇，92比74擊敗地主健行科大，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，開季14連勝、跨季30連勝，隊史新里程碑，游艾喆更繳出19分、14籃板與12助攻，生涯首度大三元，一吐過往曾6度準大三元的悶氣。

特別是14籃板生涯新高、19分本季最高、12助攻平本季，打出3年來另類代表作，他說：「肯定高興，大三元雖非一定得要，但完成總比未完成好，也可以鬆一口氣，不再有壓力。」

至於今天首度在健行比賽，何以狀況絕佳，他說，讀能仁時曾來過健行練球，不算很熟悉，尤其正式比賽今天第一次，多少有一點要適應，但感覺來了，就多投、多傳、多搶，得以達標。

游艾喆說，還是要謝謝隊友給力，外加林彥廷UBA千分達陣，替他高興，但最重要還是政大贏球，繼續連勝，明天末役與世新對決，一樣要全力以赴，15連勝完美預賽第一。

教練陳子威說，如同游艾喆所言，三喜臨門及三贏 ，特別是「大三元」在今天30連勝完成，意義深遠，堪稱超級match，也是他該得的。至於明天逢世新，陳子威說，即便世新陳將双可能續掛傷號免戰，但政大不受影響，該怎麼打就怎麼打，全力拚贏球。