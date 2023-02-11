有關基北北桃合作交流平台11日舉行會議，針對交通、社福及文化等議題做討論，其中有關文化串連的部分，新北市長侯友宜說，博物館家族串連，是大家都有共識且可以馬上就推動的部分。

侯友宜說明，4位市長對於一個生活圈內舉辦藝文活動，讓所有民眾可以共享，都有一致的共識，也可以共同行銷，讓國際看見，尤其是4個縣市有很多藝文場館可以分享，一卡通相互使用，也是共同的方向。

侯友宜強調，大家互相把想辦活動的資源拿出來共享，也是讓城市共好，博物館是比較容易可以快速來展開的，所以未來會有幾個面向來全面啟動。