基北北桃4縣市首長今天(11日)在新北市平溪舉行合作交流會議，討論聚焦交通、社福、文化活動等議題，在交通方面，有關1月份獲得行政院核定的捷運汐東線未來如何與北市、基隆串連，新北市長侯友宜表示，將納入平台做詳細討論。

捷運汐東線延宕許久，終於在今年1月中旬獲得行政院核定，過去有議員批評，延宕原因在於中央強硬納入基隆捷運，不過基隆市長謝國樑上任後，承諾會繼續推動基隆捷運的建設。

另外，除了基隆捷運外，汐東線延伸至北市的汐止民生線在過去也是吵得沸沸揚揚，如今4縣市成立合作交流平台，未來如何規畫汐東線延伸到北市、基隆的問題，新北市長侯友宜也回應，會納入運輸平台去做詳細規畫。

侯友宜表示，捷運建設是4個城市最關心的議題，剛好汐東線今年已經核定了，未來在基捷以及其他幾條捷運，只要是跨縣市的部分，都會到運輸平台裡做詳細的討論，但最重要的是中央跟地方要快速去推動，讓交通運輸網能夠快速成立，該核定的要趕快核定，才能夠快速展開作業。