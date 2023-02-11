「情定平溪Yes, I DO天燈節活動」11日舉行，基北北桃4位市長與駐台使節共同施放20呎愛心主燈。（季志翔攝）

「情定平溪Yes, I DO天燈節活動」11日舉行，桃園市長張善政（左起）、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑共同施放20呎愛心主燈。（季志翔攝）

今年的平溪天燈節，新北市觀光局做出創舉，在5日施放了兔子及紅蘿蔔造成的20呎雙主燈，11日再施放了兩盞心形的20呎雙主燈。雖然5日的主燈施放不算太成功，但11日的雙主燈則是順利升空。新北市觀光局在11日活動結束後，再成功同時施放六盞20呎主燈，為未來的天燈節增添更多可能性。

2023年新北平溪天燈節，新北市政府首度製作2盞20呎的超大型主燈。5日十分場的主燈是由「天燈國寶」胡民樹老師與知名畫家Rabbit with Mask面具兔共同製作的雙主燈，一盞做成好運萌兔身穿新春喜慶背心，另一盞好彩頭則是以紅蘿蔔為設計概念，象徵好彩頭福運到。

不過可惜的是，5日雙主燈施放時，升空未久便墜落，現場讓許多民眾感到十分婉惜。11日晚間在平溪場的兩盞心形20呎主燈，則是順利地升空。

在晚間天燈節活動結束後，新北市觀光局則是趁現場消防等安全措施皆完善之情況下，挑戰試驗同時放飛六盞20呎主燈，試驗過程六盞主燈順利升空，也為未來挑戰同時施放多盞大型天燈增添可能性。