安溥上曾寶儀、Lulu上主持的《姐妹們的音樂萬萬歲》。（公視提供）

曾寶儀、Lulu主持的公視《姐妹們的音樂萬萬歲》日前邀請到鮮少上電視宣傳的安溥，暢談出道辛酸史。曾寶儀說當年安溥以藝名「張懸」唱紅成名曲〈寶貝〉，影響的不只我們這一世代，甚至是下一世代，個人風格十分鮮明，安溥吐露：「其實我很想幫別人寫歌，只要不是所有邀約都希望我寫〈寶貝〉就好，那會傷心到要去看心理醫生。」

曾寶儀與Lulu的姐妹小窩，總是充滿神奇的魔力，讓來的每一位來賓都舒服地自然表露最坦率的自我，唱出最真誠的心聲，還能開懷的大笑著。曾寶儀問安溥最想唱的一首讓人覺得安溥不會開唱的歌，沒想到，安溥竟調皮地動感輕哼洗腦神曲〈八神搖〉，「巴星狗勒…巴星狗勒…」LuLu黃路梓茵還跟著動感附合，笑翻全場，安溥燦笑著對LuLu黃路梓茵說：「我們趕快來交換臉書！」曾寶儀也分享：「先前外甥女唱的時候還要前後甩頭髮，讓我笑到快瘋掉！」

安溥分享，當年中學老師看到專輯中這首《說說罷了》的歌詞草稿，竟回應她：「在學押韻嗎？很好，繼續加油，趕快脫離無病呷吟！」讓她很三條線！曾寶儀也憶起，國中時喜歡看倪匡小說，常在週記寫讀後記，竟引來老師規勸：「不要再逃避自我！」曾寶儀回應：「蛤～這不是逃避自我，是新的世界給我的啟發！」