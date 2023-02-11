土耳其6日一場7.8級強震，徹底震碎和鄰國敘利亞兩國人民的美夢，目前罹難者數字已超過2.5萬人，最新消息傳出，近期來自大量物資不斷輸入，土國災區現場一度出現扒手，爭搶來自全世界的愛心；同時，心碎故事仍不斷上演，外媒拍到雷伊漢立市（Reyhanli）有一名母親親吻死去女兒的手，哭紅著雙眼、目送她離開。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，幾天前，一名土耳其爸爸被拍到呆坐倒塌建築物旁多時，遠看讓人疑惑，不過鏡頭往前拉才發現，原來他緊握著瓦礫堆下女兒的手，久久不願離去，全程陪伴她前往天國；如今美聯社又拍到，一名不具名的敘利亞籍母親，她在土耳其與祖國接壤的邊境城市雷伊漢勒(Reyhanli)用「最後一吻」與女兒道別，看著孩子從滿坑滿谷的磚瓦碎石中被拉出，全身無處不沾滿塵土，卻已成為冷冰冰的遺體，母女倆從此天人永隔。

不具名的敘利亞籍母親在邊境城市雷伊漢勒(Reyhanli)用「最後一吻」與女兒道別。(圖/美聯社)

只見她溫柔的親吻孩子稚嫩的小手，眼眶浸濕淚水、唇頰不由自主抖動著，靜靜的看著她沉默不語，就在救難人員將死者送走那一刻，她一度哭到癱軟、倚著牆，最後親手拉上屍袋，將心肝寶貝送回國下葬。