律師呂秋遠日前在臉書發貼文，他表示在某次等候開庭時，在法庭外聽見一對母子的對話，而這名媽媽疑涉家暴案，不斷要求兒子要對法官撒謊，還要和兒子演練「應該如何向法官說」，然而，這名孩子不願撒謊，而這名媽媽卻開始情緒勒索「那媽媽去死好了，反正你跟爸爸都不愛我。」；這樣的對話內容，也讓呂秋遠感嘆「他們(大人)最愛的『都是自己』」。

律師呂秋遠昨(10)日在臉書發貼文，他指出在等候開庭的時，在法庭外聽見一名媽媽與讀小學兒子的對話，這名媽媽問兒子「你知道嗎？等一下法官會問你問題。如果法官問你，媽媽平常會不會打你，你要怎麼說？」，他看到孩子搖頭沒說話，表情也顯得哀傷。

此時，這名媽媽又向兒子說「你怎麼只會搖頭。你要說，沒有，只有我不乖的時候，媽媽才會輕輕的打我幾下。」，然而該名孩子便抬起頭，和媽媽抗議表示「可是我乖的時候，只要你心情不好，你也一樣會打我。上次你拿衣架打我，紅紅的地方還在，而且你那天還不給我吃飯。」。

然而，這名媽媽卻開始一連串的語帶威脅「你是不是不愛媽媽？你是不是要丟掉媽媽，跟你那個外遇的爸爸跟阿姨住？」、「「爸爸已經不要我們了，你也不要媽媽了嗎？」」。

該名孩子便開始沉默且低下頭1分鐘後，對著媽媽表示「我不要說謊。」，孩子的媽媽險露哀傷說「那媽媽去死好了，反正你跟爸爸都不愛我。」，該小孩一聽慌了，趕緊回覆「妳不要去死嘛！我很愛妳，我會跟法官說，我想跟妳住在一起，妳不要難過了，好不好？」並且拍著媽媽的手說，「我不會跟爸爸，我會保護妳，妳不要這麼傷心了。」。

不久後，「燈號響」母子進去開庭，呂秋遠聽完這對母子對話不禁感嘆「孩子對媽媽的愛，讓他即使是傷痕累累，還是盡力想要靠近她」，而他並不知道「是孩子在保護媽媽，還是媽媽能保護孩子？」，在他看來有些大人只會利用「孩子的愛」，但他們最愛的「都是自己」。

他也認為「事先教導孩子在法庭上說什麼」這種事，正常的法官，只要幾個問題，就可以識破這種教唆，真的一點意義也沒有。

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