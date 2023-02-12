迎戰2024總統大選，國民黨可能人選出現強弱集團。黨務人士分析，按照目前情形發展，最後總統提名機制，除非強勢人選有意見，否則可望回到去年縣市長選舉提名模式，以協調為主的徵召、提名模式，辦理正式初選的機會大幅降低。

黨務人士分析，原本可能爭取國民黨提名參選2024總統大選的人選中，是「一個白雪公主、數個小矮人」格局，但這周的演變，已經形成強弱集團態勢分明的情形，在黨要爭取勝選前提下，提名機制將是黨中央與強勢參選人說了算。

黨務人士說，去年縣市長選舉，國民黨多強勢徵召、提名「對的人」，部分縣市即便有意角逐黨提名者眾，黨中央依樣直接「開過去」，最後也獲勝選肯定，這個成功經驗，就是這次總統大選提名範本。

該黨務人士表示，也正因可能參選人已出現明顯強弱集團，最後辦總統初選機會已大幅降低，總統提名人選可望以協調、徵召方式產生，必要時可能連做民調比高下都不用，具實力者同意後，經中常會認可，大家就沒有話講了。

黨務人士直言，若態勢已經如此，還要推初選辦法畫蛇添足，時程與其中變化難以掌控是問題，搭舞台給較弱的人蹭聲量，對黨與未來可能出現的提名人也傷。