大陸江蘇省徐州市一名女子近日在路邊買鵝蛋，煮完後蛋清卻是粉色的，讓她當場傻眼。當事人張女士表示，路邊有人擺攤賣鵝蛋，當時‍‍蛋上還沾著泥，覺得肯定是自家養的，就買了幾個，第一次煮了2個，發現蛋清都是粉色的，蛋黃是正常顏色，就沒敢吃，自己也很有疑問，想問問有沒有懂的，到底能不能吃。

一般而言，蛋清遇熱後會凝固成白色固體，故又稱為蛋白，與蛋黃相對。它如同哺乳類的羊水一樣有防震、保濕及保護的作用。至於為何蛋清是粉色的，有網友猜測鵝蛋里可能含有染料。

和蛋黃相比，蛋清中含有更豐富的蛋白質，包括卵清蛋白、伴清蛋白、卵黏蛋白、卵膠黏蛋白、卵球蛋白等，蛋黃蛋白主要是卵黃磷蛋白和卵黃球蛋白，這些蛋白的營養價值是相似的。蛋清中主要的碳水化合物是甘露糖和半乳糖，而蛋黃中主要是葡萄糖，這些碳水化合物的營養價值差別都不大。蛋黃中的礦物質總量是蛋清的兩倍，鐵、鋅和硒等含量高於蛋清。

蛋清和蛋黃中維生素的含量差別較大，脂溶性維生素如維生素A、維生素E、維生素D、維生素K等幾乎都存在於蛋黃中，水溶性維生素B1主要存在於蛋清中，維生素B2含量在蛋黃和蛋清中差不多。

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