高科技的運用無遠弗屆，吵了兩年的元宇宙，最近傳出蘋果未來將推出AR/VR產品；臉書改名Meta也就是為此，去年股價大跌超過七成，但近四個月股價從八八．四美元快速反彈至一九七美元，彈幅超過一倍，法人機構開始調升評等。(圖/先探投資週刊提供)

台股穿越年線震盪，接下來各公司將召開董事會、公布股利政策，高價股尤其是ＩＣ設計是人氣指標，而車電族群在電動車滲透率提高下，亦值得注意。元宇宙在臉書股價大漲後，與聊天機器人一樣是科技趨勢所在，接下來就是息利股將出線。

美國元月份通膨壓力下降，那指及費半指數反彈十五至二○％，是近幾年來表現最好的一個月。主要受到油價、黃小玉、房屋價格及租金下跌，使得通膨壓力下降，數字持續遞減，令市場以為聯準會今年最高升息至五％左右。不過，美國一月非農就業人口暴增五一．七萬人，大幅超過預期的十八．五萬人，創近五三年低點，顯示就業市場成長強勁。另一方面，美國一月ＩＳＭ非製造業指數從去年十二月的四九．六萎縮區間，勁升至五五．二，回升力度遠超預期的五○．三，為二○二○年年中以來最大單月升幅，凸顯消費需求復甦。加上美國前財長桑默斯與國際貨幣基金總裁喬治艾娃對於美國經濟前景看法轉趨樂觀。兩人異口同聲表示，即便美國仍面臨艱鉅通膨挑戰，但近日經濟「軟著陸」機率升高，可望躲過衰退命運。

好消息促使市場預期，聯準會三月升息一碼的機率極高。而後可能再升息二次，那麼基準利率將上升至五．二五％。此舉又令科技股進入大震盪。

外資回頭對台股有信心

較有利的是，美國財政部四日修改休旅車（ＳＵＶ）的定義範圍，讓特斯拉、通用和其他品牌的電動車有資格獲得最高七五○○美元的聯邦稅收抵免。原物料方面，出現奇特現象，國際油價持續下跌破七九美元，理論上，中國開放邊境有利經濟恢復正常運作，石油消費量應該要增加，但油價竟然下跌；市場產生隱憂，使得鎳、錫、鋅等非鐵金屬出現較大拉回。

所幸蘋果財報利空但股價上漲；同時宣布裁員及買進四○○億美元庫藏股的臉書被調升評等，而尖牙股宣稱在微軟的ChatGPT引發龐大回響後，更將全力投入ＡＩ行列。

那指及費半經過一月份大漲，又將出現獲利回吐賣壓。而道瓊有基本面支撐，從開拓重工及波音股價可知，目前季線至年線之間三二六七三至三三○○○點將具支撐。那指在衝過年線後震盪；費半短線雖遇壓力，但是季線將穿越年線，二八一六點將具有中線支撐，短線月線及十日線不破還是屬於強勢。只不過還是要有心理準備，大多數機構預料第四季標普五○○指數成分股企業上季獲利下降二．八％。企業獲利衰退將不是意外，所以科技股裁員一家家都在進行，以降低成本。

美元指數反彈至一○三至一○四附近，亞洲貨幣如日圓、台幣等回貶，台、韓、港、陸股市全面拉回，但先解釋為漲多拉回，日股今年以來漲幅較小依然補漲；歐股在歐央升息後持續強勢，法股表現最特殊。

今年漲幅最多之一的香港恆生及國企股跌破月線向年線測試支撐；深滬股市則測試月線支撐。

外資今年以來買超台股超過二千二百億元，六日雖賣超一二五億元，但累計今年已回補過去兩年賣超約一．九二兆元約十分之一以上，顯現對台股還是有信心，這與過去兩年開年就開始大賣不一樣了。

ChatGPT加大ＡＩ運用

台幣升值一度突破三○，中線上反彈走勢應該未改變，雖然景氣訊號及廠商依舊積極去化庫存所以數字不好看，但外資回補都是建立在過去多賣的部分，除大型股外，中型台灣一○○成分股也是回補標的，而接下來除營收公布外，各公司將召開董事會公布股利政策，以去年整體獲利不錯，有助台股低檔支撐，目前年線、月線及十日線在一萬五千點上下兩百點位置，除非國際股市大跌否則應具強大支撐力。

金管會證期局最新統計，截至今年一月底止，外資淨匯入約七五．五六億美元，創史上單月第三大紀錄。元月外資也全力回補台股，買超上市櫃股票達二一二一億台幣，目前外資淨匯入累計存量達二二三五．七億美元。二○二二年在美國暴力升息下外資狂撤，全年共計淨匯出資金一三五億美元，創下史上單年最大紀錄。

據統計，台股單月淨匯入金額最大量出現在二二年十一月的九二．二億美元，○五年十二月的單月淨匯入曾高達八五．三一億美元排名第二，顯見這次外資積極回補。外資匯入當然將造成台幣升值，未來幣值升貶可視為外資是否青睞台股的指標之一。

近一周最大新聞是特斯拉，繼大降價後，部分車種通過美國聯邦補助標準，股價大漲，只要馬斯克專注本業、不要當了首富後就忘了自己是誰、大肆發表言論，特斯拉競爭力的確是強，尤其美、中、德四大超級工廠產能全開的話，今年銷售超過二百萬輛將不成問題，有利股價跌深反彈，對台灣供應鏈如貿聯ＫＹ、和大、胡連、東陽、乙盛、華孚等業績應有加分作用。

臉書專注元宇宙研發，這次裁員後又將買進四百億美元庫藏股，市場評價提高。當然另一大消息就是微軟投資的Open AI公司產品ChatGPT。

由於功能較谷歌搜尋引擎更大，ＡＩ聊天機械人ChatGPT，具引述第三方數據指出，ChatGPT每月活躍用戶在今年一月突破一億人次大關。相比TikTok推出九個月，以及Instagram推出兩年半才達到一億人，成長速度及潛力不容小看。數據也提到，ChatGPT目前每天平均用戶超過一千三百萬人，與去年十二月相比，增加超過一倍。先前微軟已投資該公司十億美元，計畫將來裝在其Window上，果如此股價應有潛力；相對的谷歌可能較弱勢了。

ＡＩ運用的範圍加大，谷歌為提高能見度，研究人員指出，其實之前已有類似的「文字生成視訊」ＡＩ了，更新的是研究者提出了一種新方法 Dreamix，將文字條件視訊擴散模型（video diffusion model; VDM）應用於視訊編輯。例如原本是一隻奔跑的貓，下達指令就可能變成熊或狗，並且是動態，跟以往連續劇主角換臉是不同的。不論是ChatGPT或是谷歌新技術，都代表著ＡＩ時代快速降臨。

馬斯克曾應邀前往美國軍方演講如何打勝仗，他明確指出未來就是ＡＩ戰爭。而ＡＩ基本上就需要高速運算，所以輝達晶片相當受歡迎，今年股價也大反彈，能為輝達等類似公司代工製作晶片就需要矽智財及晶圓代工，所以矽智財族群在科技的發展上將發光發熱，創意股價領先創新高不無道理，知道的人先卡位；代工的台積電亦是。而ＡＩ進而運用到伺服器中，高速傳輸與控制晶片是必備的，譜瑞ＫＹ、祥碩、信驊及新唐長線將受惠。

充電站／樁將高速成長

高科技的運用無遠弗屆，吵了兩年的元宇宙，最近傳出蘋果未來將推出AR/VR產品；臉書改名Meta也就是為此，去年股價大跌超過七成，但近四個月股價從八八．四美元快速反彈至一九七美元，彈幅超過一倍，法人機構開始調升評等。

月底ＭＷＣ通訊大會，宏達電董事長也應邀演講，網路當初也是歷經許多波折，如今已被廣泛運用，時間至少要十至十五年以上才會成熟，元宇宙虛擬世界可能也需要一段時間，至少臉書及宏達電敢於領先投入，值得關注。但在技術成熟之前將歷經多次起落循環。

全球電動車去年銷售已超過七五○萬輛，幾乎占總汽車銷售量一成，雖說去年中國補助是很重要刺激原因，但是今年美國也有七五○○美元補助購買電動車政策，加上特斯拉拋棄高高在上姿態，敢於大降價（每台降價約七千美元），以中國而言，今年元月能源車銷量衰退，但特斯拉卻逆勢成長，賣出超過六萬輛，還說供不應求，使得中國同業必須降價因應。那麼供應鏈將扮演相當大的軍火（零組件）支援地位。而為了提高普及率，充電速度、充電樁，這又是一個商機。尤其當滲透率超過十五％，普及的速度將加快，手機就是最佳範例。

充電站和充電樁是電動車順暢上路最重要的關鍵基礎建設，根據國際能源總署（ＩＥＡ）發表的《全球電動車展望》，世界各國的電動車充電樁跟不上電動車銷售數量，美國在二○二○年的車樁比為十六比一，歐盟為十比一，中國最積極建置為六比一，都離標準車樁比為二比一有很大的距離，顯示各國的建置數量還有很大空間。而歐美各國已將充電樁的數量建置明訂目標，美國政府預計二○三○年前投資七五億美元廣設五○萬座充電站和五○○萬座充電樁，歐盟預計二○三○年建置三五○萬座公共充電站，而中國預計二○三○年電動車將達六千萬輛，根據車樁比一：一的規劃，缺口約六千萬座。以ＩＥＡ預估二○二一至三○年，全球充電樁建置數量可達一．五億座，未來十年充電樁產業的年複合成長率可望高達三成，是少數未來可高速成長的產業。台灣相關供應鏈有電源模組、組裝的光寶科、台達電、飛宏；線束及連接器則有信邦、健和興、鴻碩以及主機板的研華及建碁，都可密切注意。

傳產部分，鋼鐵股可望受惠近期各地報價上漲，以及中國基建需求回升的預期帶動，受原料成本推升及國內盤元價格上漲影響，除碳鋼盤元大廠燁興已先行調漲二月價格、每公噸上漲一五○○元。中鋼集團旗下中龍鋼鐵Ａ料盤元流通行情也調漲每公噸五百至一千元，鋼鐵股第一季營收將看好。豐興也調漲廢鋼和型鋼產品價格，漲幅一．六至三％之間。其中型鋼是自一月三日以來首度漲價。近期上游中鴻股價已開始緩慢推升了。

股價一度創本世紀最高的華新因認列去年十一月底併購且持股七成的義大利ＣＡＳ不鏽鋼廠，未受過年工作天數減少影響，單月合併營收一五一億元、年增十二％，不只締造近七個月新高，還改寫同期次高紀錄，股價拉回月線時也可注意。

殖利率股將是下一階段市場注意的標的，如聯電、聯詠、瑞昱、致新、矽創、瑞鼎、神達、京元電、零壹、日電貿乃至聯發科等。

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