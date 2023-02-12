眾所周知，近幾年疫情在台灣延燒升溫，一張「防疫保單」帶來的多達上百億虧損，讓國內產險業足以「重傷」、付出極高的代價，寫下自金融海嘯以來最慘紀錄。

根據金管會日前公布的統計，金融3業（銀行、保險及證券期貨）去（111）年獲利減半，創下近9年來新低，主要是受到保險業虧損拖累，而保險業自然就是金融3業中虧損最慘；其中，壽險業獲利腰斬至新台幣1,719億元、創下近3年最大跌幅，而產險業更是爆虧1,905億元、創下一甲子以來最差年度業績，兩者合計大虧186億元，可說是自金融海嘯爆發後、近14年以來最慘紀錄。

就整體而言，從金融3業獲利成績單來看，最大贏家當屬銀行業，包括：本國銀行（國銀）、外銀在台、中國陸銀在台、信合社、儲匯及票券業等6大業別，單是去年稅前盈餘就高達4,321億元，相較於前（110）年的3,856億元、年增12％，同時也超越108年獲利4,071億元的紀錄，一舉拿下史上最佳獲利年度。

至於表現最差的保險業，打破以往「保險業很賺錢」的既有觀感，去年全年產、壽險合計非但沒有賺錢，反而還虧了186億元，主要就是受到產險業推出防疫保單的拖累，尤其壽險業也因為受到金融市場的動盪，去年全年稅前獲利僅有1,719億元、年衰55.8％，而這也是自金融海嘯發生以來，產、壽險業當年合計虧損1,242億元後，創下近幾年表現最差的一年。