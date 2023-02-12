《財訊》報導指出，50年前，全球爆發第1次石油危機，石油飆漲衝擊全球經濟。和碩董事長童子賢認為，石油雖仍是最重要的能源，但影響力已大不如前，未來能源領域若能創造新財富，一定是新能源新科技。惟面對全球綠能發展，他抱著「7分期望帶3分悲觀」的態度，坦言挑戰非常大，目前只能期待核能上的技術突破，才能真正做到「大量、廉價、穩定」的電力供應，而且不會排碳。

童子賢提醒，他對《財訊》表示，近兩年矽谷新創事業中最吸金的項目之一，就是包含核融合研究的新創公司，這是一場能源科技中的尋寶過程，上看4兆美元的發電產業，若是核融合技術成功就成為人類文明的終極聖杯，而且「得聖杯者得天下」。他建議台灣應與全球一致，重新探討核能發電的可行性，「除非核能也被視為綠能，否則綠能前途將蒙上陰影。」以下為專訪紀要：

趨勢 新能源新科技才能創造財富

問：1973年全球發生第1次石油危機，至今已50年，如何看待石油在能源市場的影響性？

答：我認為當前不會有石油危機，雖然2022年5月因為俄烏戰爭使得石油漲價到每桶120美元，但曇花一現隨即跌回每桶80美元。回顧1973年第1次、1990年代第3次石油危機之間，是石油的黃金年代，那時石油從1桶3美元漲到50美元，使得產油國成暴發戶。相較起來，後面30年物價都持續上漲，但是石油卻漲得不多；21世紀油價算是低迷，產油國家財富都相對縮水。

20世紀石油危機年代，石油占比曾達到全球GDP的10%以上，油價暴漲造成很多國家經濟衰退。但目前全球1天消費9300萬桶石油，以WTI西德州原油價格1桶80美元換算，1年的石油產值約在2.8兆美元，占聯合國統計全球的GDP 88兆美元占比不過3.2%左右，影響力已大不如前。

我認為真正的因素是，近30年來全球財富有了新的模式，這是一種典範轉移。高科技的微軟、谷歌、蘋果、特斯拉、亞馬遜、阿里巴巴、抖音，這些科技公司獲利豐厚，但是都與石油及其副產品沒有直接關係。未來能源領域若能創造新財富，一定是新能源新科技，而不是靠原始挖礦挖石油的方式致富。