2020年11月，1艘來自奈及利亞，滿載碳中和天然氣的貨輪在高雄永安天然液化氣廠靠港，台積電正是碳中和天然氣的買家之一。跨出這一步，讓台積電碳排放降低47萬公噸，光這一項改變，就讓台積電當年度使用能源造成的碳排放下降6%。

《財訊》報導指出，中油採購這批天然氣，也同時向印尼、祕魯和迦納的國際森林保育計畫採購碳權，抵減貨船從氣田開採到終端用戶燃燒所產生的總二氧化碳量。這個計畫也得到聯合國REDD+（減少森林砍伐及森林退化排放）計畫支持，台積電抵減碳權投入的資金，再流入聯合國支持的森林保育計畫。

對內 從碳盤查起步 每個月檢視進程

這只是台積電面對氣候變遷和能源轉型應變作法的一部分。台積電接受本刊採訪時表示，2020年，台積電加入RE 100（全球再生能源倡議組織），是該組織第1個半導體產業成員，台積電承諾到2050年底前，全球據點百分之百使用再生能源，因使用電力間接排放的二氧化碳排放要全部歸零。

實際作法上，《財訊》報導指出，台積先從整個供應鏈的碳盤查開始做起，台積電副總經理廖永豪表示，盤查發現，第1，因為晶圓製造製程直接產生的碳排放，占台積電整體碳排放13%；第2，因為使用電力所造成的碳排放，占整體碳排放50%；第3，來自上下游價值鏈的碳排放，像運輸、原物料生產等協力廠商的工作，則產生37%的碳排放。

針對影響最大，使用電力所造成的碳排放，台積電2015年就開始參與經濟部「自願性綠色電價認購計畫」，2017年成立再生能源專案小組，開始在國內洽購綠電；2020年，由嘉義鹽灘地太陽光電廠產出的再生能源電力正式送抵台積電；2022年，再新增小水力綠電轉供台灣廠區。廖永豪表示，到2022年底，台積電已達成全球辦公室百分之百使用再生能源，並持續和各再生能源開發商洽談購買合約，累計完成2.9GW再生能源購置契約簽訂，約當減少約455萬公噸碳排放量。

根據《財訊》報導，除了使用綠電，節能也是重點。台積電內部組成新世代機台節能行動方案，甚至直接參與研究先進機台模組設計的節能理念。有一組人員就專門針對最耗電的極紫外光設備（EUV）進行節電，他們找到的方法之一，是用大數據去精細控制使用機台的時間，光是針對新世代機台節能專案所做出的改變，在2021年就省下4億度電。

台積電用電量在經歷兩年連續上升後，2019年達到每單位28.1度的高峰，但2021年開始下降至每單位26.7度。台積電的長期目標，是到2030年時，設備機台平均達成節能兩成的目標。