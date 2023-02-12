近年來電動車、儲能兩大趨勢銳不可當，帶動鋰電池的需求倍數激增；因顏色特徵被稱為「白色石油」的鋰礦，雖然蘊藏量豐富，但從發現到開採往往需耗時6、7年，還需要加工精煉才能達到電池級程度，因此鋰電池所引發的鋰礦爭奪戰已經愈演愈烈。

《財訊》報導指出，鋰電池具有重量輕、能量密度高、使用壽命長與充電速度快等優點，過去10年被廣泛應用於手機、筆電上。未來隨著歐美等地禁售燃油車，以及全球再生能源的滲透率提升，電動車與儲能將是驅動鋰電池需求成長的兩大引擎。據國際能源總署（IEA）統計，自2015年起，全球鋰產量已成長為3倍，2021年達到年產10萬噸，估計在2030年前產量將再大增至70萬噸的規模。

版圖 南美鋰三角占鋰礦總量逾半

美國地質調查局的報告指出，全球已探明的鋰資源為8900萬噸，56%蘊藏於南美洲，集中於安地斯山脈海拔2000、3000公尺的鹽湖，也就是智利、阿根廷，以及玻利維亞3國的交接處，因而稱之為「南美鋰三角」。其中玻利維亞2100萬噸、阿根廷1900萬噸、智利980萬噸。其他鋰資源較多的國家，還有澳洲730萬噸，中國510萬噸等。

根據《財訊》報導，全球鋰礦蘊藏量豐富，卻仍供不應求，關鍵就在於開採週期長，以及加工精煉技術難度高。在一望無際的白色平原地底下抽出鹵水，放置在蒸發池中經過18個月的日照濃縮而成鋰鹽，之後再經過加工精煉才能成為鋰電池的碳酸鋰。另一方面，鹽湖主要分布於較為惡劣的自然環境，交通、電力等基礎設施較欠缺的地區，加上容易受制於天氣的影響，導致鹽湖提鋰的生產效率不高。

相較於鹽湖提鋰，澳洲的礦山提鋰技術較為成熟，品質穩定可靠，可直接生產電池級碳酸鋰，因此使得澳洲成為最大的鋰產國，占比超過46%。儘管鹽湖中鋰資源儲量遠大於礦石中鋰資源儲量，但是鹽湖中雜質較多，尤其是鎂鋰因化學性質類似，比較難分離，且鹽湖品質差別較大的情況下，技術與方法並不能通用。但若是從零開始的話，不論是鹽湖或者礦山，需要經過勘探、設計、建設，以及當地政府審核等繁複程序，往往需耗時6、7年。

強攻 中國企業併購背後是國家撐腰

《財訊》報導指出，鋰是關鍵的正極材料，占電池芯成本近5成之多。在能源轉型時代，鋰早已成為戰略物資。中國不只將其納入國家政策，也在背後支持中國企業到海外展開併購。以中國兩大鋰業巨頭為例，天齊鋰業2018年即以42億美元入股智利化工礦業公司（SQM），取得23.77%股權；贛鋒鋰業2022年也宣布將以9.62億美元，百分之百收購阿根廷礦業開發公司Lithea。