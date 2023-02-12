國民黨台北市議員鍾沛君（右）、國民黨台北市前議員羅智強（左）。（圖／取自鍾沛君臉書）

國民黨台北市議員鍾沛君宣布參選台北市大安區立委，與黨內前議員羅智強都意在大安，提前引爆藍營戰火。鍾提出，若羅出征艱困選區成功，她將每周排一天做羅的志工表達感謝；若羅出征艱困選區失敗，她也公開承諾只做一屆，2028年就換她去挑戰該艱困選區。此說法獲得近萬人按讚，卻也讓大批藍粉陷入激烈論戰，正反兩派意見兩極、互不相讓。

鍾沛君9日在臉書發文強調，她欲與羅智強「連袂出擊，並肩作戰」，如果羅真的扛下大任出征艱困選區，她一定固守大安區，同時每周都會跨區串連；當選就職後，每周排一天做羅的志工，既是表示感謝，也是學習怎麼打贏硬仗。

但如果羅智強為黨開疆闢土失敗了，而鍾沛君有幸當選大安區立委，她也願公開承諾，只做一屆，2028年就由她去挑戰羅的未竟之功。鍾強調，這個提議是因為，國民黨要想重返執政，就必須戰力極大化、內耗極小化，這也是她的初衷。

此文湧入近萬個讚、破600則留言，討論熱烈。網友卻分為正反兩派，點燃藍營支持者的激烈內戰：「豪氣干雲，加油！」「併肩作戰。女力爆發」、「加油！我心中的正義女神」、「羅智強現在我心中連賴品妤都不如，人家至少敢去艱困選區奮戰，沒在怕的，反觀」、「不能每次都要強哥選艱困選區，況且妳們剛選上議員，不能集體落跑，這會讓選民反感的，奉勸深思！」「黨主席不該出來給強哥一個位子嗎？就這麼不給人活路嗎？何必搞成黨內如此？」