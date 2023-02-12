日前《美麗島電子報》的12月國政民調，總統蔡英文的滿意度跌到38.9％，不滿意度高達58.2％；政黨好感度則讓人出乎意料，民進黨以好感度34.5％，輸給了國民黨的39.7％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11日就表示，「國民黨的這個數據是從25％開始，一路慢慢爬才有這個大勝」，引發討論。

《美麗島電子報》國政民調從11月到12月，可以看到一個趨勢，就是11月時，當時蔡總統的不滿意度，剛好超過滿意度，差距只有3個百分點，可是12月不滿意度是58.2％、滿意度38.9％，不滿意度開始飆升。至於政黨好感度，民進黨的好感度34.5％，國民黨是39.7％，民進黨的好感度居然在12月裡面崩跌了7.8個百分點，不滿意度56.5％已經過半，國民黨則只有46.3％。

吳子嘉11日在網路節目《董事長開講》中表示，「12月份的國政民調是國民黨大贏，九合一大勝之後的民調，國民黨的好感度39.7％，民進黨好感度34.5％，民進黨掉下來了」，吳子嘉更接著說，「經過11月26日的大勝之後，國民黨只贏民進黨大概5.3％，算很多了，已經超過誤差值，這是國民黨形象最好的一次」，吳子嘉最後也強調，「國民黨這個數據是從25％開始，一路慢慢爬才有這個大勝」。