今年元旦成功預言內閣改組的陽明山姜太公道場，11日再度對2024總統大選進行預測。廟方表示，儘管現在外界都認為民進黨會派出副總統賴清德、駐美代表蕭美琴組成「德美配」，但此一組合殺氣過重；另也提醒國民黨，在2024前要團結向前，不然也有可能會翻船。

姜太公道場主席羅世新表示，民進黨會成為共主的是賴清德，但有關最近大家傳的「德美配」組合，蕭美琴是很強沒有錯，但兩人在一起就顯得太強，從二人的鼻子上來看，殺氣太多、太重，「我們從卦象上面來看，賴清德應該會搭配前文化部長鄭麗君」。

另外對於國民黨方面，羅世新認為主席朱立倫是不會放棄選總統的，他也對國民黨做出示警，假如黨內一直在爭、在鬧，並且一直有誰也不服誰的情況出現，最後整艘船也是會淹水的。

其實針對2024總統熱門人選，姜太公道場在元旦也請示過一次卦象，國民黨中，新北市長侯友宜在政治人物民調會高居第一、台中市長盧秀燕運勢相當強；而民進黨陣營中，副總統賴清德將擔任協調黨內各派系立場的角色，前副總統陳建仁則有「新任務及使命」，而陳在年後被總統蔡英文任命為行政院長。

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