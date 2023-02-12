國民黨過去不分區立委提名屢遭詬病，前副主席郝龍斌接受本報專訪表示，不分區立委提名應做為調節立委選區選將塞車的疏洪道，讓全黨戰力極大化；人選應以有當過立委的資深、有經驗人選為主，不應提名沒經驗的人到國會當見習生。

郝龍斌認為，這樣的不分區立委提名名單，不僅上任後就可直接上工，也可以在立院帶領新手立委盡快就戰鬥位置，提升整體黨團戰力。

郝龍斌說，不分區立委要能真正代表政黨，為政黨辯護，而且要有問政能力，要當過立委；過去兩次敗選，都跟不分區產生方式與爭議有關，未來不分區提名不能再黑箱作業。

近來台北市議員徐巧芯強勢祧戰同黨現任立委費鴻泰，引爆世代衝突。郝龍斌說，部分青壯世代市議員的問政表現已夠資格擔任立委，挑戰無可厚非，但相對的，被挑戰的資深立委若沒被妥善安排能不選嗎？

郝龍斌建議，國民黨應讓資深選區立委轉任不分區立委，但要求切結負責成功輔選接棒者，要求若黨提名的接棒者未順利接下選區當選，該資深立委也要放棄不分區立委，等於讓兩個人幫一個人拚，這樣接棒新人怎麼不會選上？

但郝龍斌坦言，要講世代傳承或世代融合都可以，但他不認同世代交替這個用詞；國會需要有資深的人帶領，怎麼會努力一輩子，現在年齡卻成為最大包袱，任何其他民主先進國家都不會如此。

國民黨中常委徐弘庭表示，不分區立委應該有3大功能，第一是保護政治攻防型戰將在論述戰場，不要受選區經營壓力拘束，像民進黨過往的段宜康、陳其邁就是如此；第二是拓展政黨政治光譜，為黨爭取更多的支持基礎。

徐弘庭說，不分區立委第三項功能就是傳承，可以做為資深立委的疏洪道、未來執政時的政務官人才庫，但也可以做為培養選區立委的搖籃，但就兼顧即戰力來看，他較支持提名資深立委進不分區，這樣原選區也可進一步傳承交替。