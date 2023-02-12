土敘世紀大地震，造成無數家庭破碎，仍有許多人被埋在瓦礫堆中等待救援，此時就是搜救犬上場的時刻。就有網友好奇想要培養狗兒當搜救犬需要什麼條件，搜救員的回答讓全場都笑翻了。
《Tyfd-K9桃園搜救犬隊》臉書上不斷更新土耳其救災紀錄，也及時回報搜救人員與狗兒們的優秀表現，就有粉絲對搜救犬感到好奇，詢問若要訓練狗兒當搜救犬，需要具備什麼條件。
對此《Tyfd-K9桃園搜救犬隊》貼出自家搜救犬Emma照片，只見Emma嘴裡咬著玩具球，眼睛死盯著肉片，可愛樣子萌翻所有人，搜救隊小編表示，狗狗必須相當活潑，愛吃愛玩是絕對必要的，像照片中這種嘴裡咬著球眼睛看著肉的，第一關就通過了，只是後面還有很多關卡等著。
不少網友看到照片全都歪樓笑翻：「太可愛了吧」、「我以為咬的是橘子XD」、「我們家嘴裡咬著肉看著球的可以嗎」、「慘了，月月一定是第一個被淘汰」、「看到肉放掉球的就不行嗎QQ」，粉專《內壢消防隊-我是皮皮》小編也打趣留言「我家這隻整天趴在棉被上當懶骨頭的第一個GG」。
#搜救犬 #地震 #Tyfd-K9桃園搜救犬隊 #土耳其 #玩具球
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。