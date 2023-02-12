土敘世紀大地震，造成無數家庭破碎，仍有許多人被埋在瓦礫堆中等待救援，此時就是搜救犬上場的時刻。就有網友好奇想要培養狗兒當搜救犬需要什麼條件，搜救員的回答讓全場都笑翻了。

《Tyfd-K9桃園搜救犬隊》臉書上不斷更新土耳其救災紀錄，也及時回報搜救人員與狗兒們的優秀表現，就有粉絲對搜救犬感到好奇，詢問若要訓練狗兒當搜救犬，需要具備什麼條件。

對此《Tyfd-K9桃園搜救犬隊》貼出自家搜救犬Emma照片，只見Emma嘴裡咬著玩具球，眼睛死盯著肉片，可愛樣子萌翻所有人，搜救隊小編表示，狗狗必須相當活潑，愛吃愛玩是絕對必要的，像照片中這種嘴裡咬著球眼睛看著肉的，第一關就通過了，只是後面還有很多關卡等著。

不少網友看到照片全都歪樓笑翻：「太可愛了吧」、「我以為咬的是橘子XD」、「我們家嘴裡咬著肉看著球的可以嗎」、「慘了，月月一定是第一個被淘汰」、「看到肉放掉球的就不行嗎QQ」，粉專《內壢消防隊-我是皮皮》小編也打趣留言「我家這隻整天趴在棉被上當懶骨頭的第一個GG」。