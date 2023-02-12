曾來台灣唸書的南韓正妹實況主「企鵝妹」柳允進(Jinny)，憑藉甜美外型和活潑性格，每開直播皆吸引大批觀看人數，沒想到，近日企鵝妹飛往中南美洲旅遊直播，竟在阿根廷和智利被搶走手機，她身在異鄉淚訴整段過程，竟意外引來酸民開噴，讓她氣炸發文回應。
企鵝妹日前先到阿根廷做直播，本來才誇說：「這裡的人還蠻友善的」，想不到竟遇到一名女歹徒，突然從她身後把手機給奪走，好在對方的速度不快，企鵝妹追到地鐵站驚險逮住女竊賊，對方才勉為其難把手機交還給她。
沒想到，幾天後企鵝妹飛往智利，一名戴著全罩式安全帽的男重機騎士，以飛快的速度直接伸手奪走她的手機，這段驚險畫面也在數秒後停止，應該是對方切斷手機訊號，對此，企鵝妹事後重開直播向粉絲求助，蹲在地鐵站哭得唏哩嘩啦，顯見受到相當大的驚嚇，但她唯一能做的事，僅能遠端把手機恢復成原廠，以防資料外洩。
企鵝妹在推特表示，她事先知道手機可能被搶，因此已加了吊繩，無奈事與願違，同時，見到酸民提出自導自演的質疑，不客氣回嗆他們是混蛋：「留下這些攻擊言論，只為了自己的內心好過一點，還說我的手機被搶走是活該，這些人到底是怎麼了？」
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